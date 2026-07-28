Более 2,5 тыс. жителей ЛНР получили выплаты за поврежденное и утраченное жилье

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. граждан Российской Федерации, проживающих в Луганской Народной Республике, с начала 2026 года получили компенсационные выплаты за частично поврежденное или полностью утраченное в результате атак со стороны ВСУ жилье и имущество.