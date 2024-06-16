Концерт Amigos De José & Arnica в Клубе Алексея Козлова

Артисты приготовили программу в двух отделениях. В первой части вечера выступит русско-кубинский квартет Анны Королёвой (саксофон, вокал, фортепиано) и кубинского бас-гитариста Алекса Креспо Amigos De José.
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