Минобороны показало кадры боевой работы экипажей "Солнцепеков" на спецоперации

скриншот видео Пресс-служба Министерства обороны РФ в честь Дня войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) поделилась кадрами боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Солнцепек" в зоне проведения спецоперации.
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