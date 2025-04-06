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Царьград

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В России усилили контроль за рыбаками: Что изменилось?

В России усилили контроль за рыбаками: Что изменилось?

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в Положение о государственном надзоре в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

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