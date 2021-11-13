Генеральная репетиция российского апокалипсиса

Александр Цыбулькин

Из поликлиники позвонили, сказали, что врач-стоматолог, к которому я записан на прием, мобилизован на ковид, так что я должен переписаться. Врач-стоматолог - на ковид, и это в Москве! А что за МКАДом? У армии есть, мы убедились, большой потенциал. Военные могут быстро собрать много госпиталей, даже кислородом их обеспечат. А кто там будет работать? Санинструкторы с трехнедельной подготовкой? Между тем, чем больше больных, тем больше, с одной стороны, преждевременных смертей, с другой, больше вероятности мутаций вируса и снижение эффективности вакцин. Против пандемии есть только одно средство: тандем вакцины и карантина. Их совместное действие должно ограничить зону действия вируса, то есть уменьшить число преждевременных смертей и возможности мутаций. Вирус мутирует только тогда, когда находится в клетке тела человека. Вакцина препятствует проникновению вируса в клетку, карантин должен запереть его в одном организме, в одной квартире, в одном подъезде, если надо - в городе, в области, в стране. Когда в страну была завезена оспа, карантин обеспечивали внутренние войска. Некоторые люди, имеющие научные звания и степени, подчиняясь чьей-то злой воле, распространяют вредные идеи, заставляющие малограмотных граждан отказываться от прививок. При этом карантин в большой степени напоминает цирк. На этом фоне нас ждут и четвертая и ... восьмая волна ковида и сотни тысяч новых преждевременных смертей.