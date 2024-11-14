Российскими «Витязем» и «Викингом» заинтересовались в Китае

Системами противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности «Витязь» и «Викинг» заинтересовались на выставке Airshow China 2024 в Чжухае (Китай), заявил заместитель генерального директора концерна Воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн.
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