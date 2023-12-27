Банк «ДОМ.РФ» хочет начать оказывать брокерские услуги

Банк «ДОМ.РФ» (дочерний банк одноименной госкорпорации) планирует начать развивать брокерское направление, а также расширить направление private banking, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу корпорации «ДОМ.
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