Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков предложил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву создать в крупных городах электросамокатную полицию.
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Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков предложил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву создать в крупных городах электросамокатную полицию.
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