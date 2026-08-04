Север Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Север Пресс

16 подписчиков

Новый Уренгой примет этап чемпионата России по пляжному волейболу

Новый Уренгой примет этап чемпионата России по пляжному волейболу

Новый Уренгой примет этап чемпионата России по пляжному волейболу с 13 по 16 августа. Центральную площадь города на четыре дня превратят в арену для пляжного волейбола — для обустройства кортов привезут 700 кубометров песка, сообщили в пресс-службе губернатора округа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии