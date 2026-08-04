Новый Уренгой примет этап чемпионата России по пляжному волейболу с 13 по 16 августа. Центральную площадь города на четыре дня превратят в арену для пляжного волейбола — для обустройства кортов привезут 700 кубометров песка, сообщили в пресс-службе губернатора округа.