Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон © Korean Central News Agency/APСитуация на южной границе КНДР в настоящий момент весьма нестабильна.
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