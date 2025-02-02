МО РФ назвало удар ВСУ по Судже попыткой отвлечь внимание от Русского Поречного

1 февраля ВСУ атаковали ракетами школу-интернат в Судже Курской области. Российские власти назвали это военным преступлением и провокацией, направленной на отвлечение внимания от действий Украины в регионе.
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