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Царьград

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Миронов призвал Минюст проверить деятельность партии "Яблоко"

Миронов призвал Минюст проверить деятельность партии "Яблоко"

Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия", призвал Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру дать правовую оценку действиям партии "Яблоко", обвиняя её в антироссийской агитации и поддержке извращенцев.

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