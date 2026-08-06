Миронов призвал Минюст проверить деятельность партии "Яблоко"

Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия", призвал Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру дать правовую оценку действиям партии "Яблоко", обвиняя её в антироссийской агитации и поддержке извращенцев.
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