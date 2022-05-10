Popcaketv

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«Я сидела со слезами на глазах», — блогера Виолетту Чиковани похитили инопланетяне

«Я сидела со слезами на глазах», — блогера Виолетту Чиковани похитили инопланетяне

Российский пранкер и блогер Виолетта Чиковани давно известна фолловерам своими провокационными роликами и различными жизненными историями.

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