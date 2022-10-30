Лисицу вытащили из охотничей петли недалеко от российско-китайской границы

Сотрудники Управления лесного хозяйства, граничащего с Приморским краем китайского города Суйфэньхэ, освободили лисицу, которая застряла в охотничьей петле, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на местное телевидение.
Популярные статьи
- В Венгрии отреставрировали памятник российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- Полицейские задержали двоих предпринимателей, подозреваемых в незаконном вывозе за рубеж почти 50 тысяч кубометров древесины
- В Республике Марий Эл сотрудник полиции спас замерзавшего в реке рыбака
Свежие комментарии