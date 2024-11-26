Южный фронт шумит: Армия России продвигается на Ореховском и Времевском направлениях Из сводки Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 25 ноября 2024 г.
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