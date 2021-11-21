Украина применила на Донбассе ракеты США Javelin

Украинская армия применила на Донбассе американские ракетные комплексы Javelin, об этом сообщает украинское издание “Страна” со ссылкой на главного редактора американского издания Military Times Говарда Олтмена 02:56, Вашингтон, Как сообщает telegram-канал издания “Страна” “Политика страны”, главный редактор американского издания Military Times Говард Олтмен сообщил в своём Twitter, что украинская армия применила на Донбассе американские противотанковые […] Украинская армия применила на Донбассе американские ракетные комплексы Javelin, об этом сообщает украинское издание “Страна” со ссылкой на главного редактора американского издания Military Times Говарда Олтмена 02:56, Вашингтон, Как сообщает telegram-канал издания “Страна” “Политика страны”, главный редактор американского издания Military Times Говард Олтмен сообщил в своём Twitter, что украинская армия применила на Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.