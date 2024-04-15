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О чем говорить с незнакомцами: топ универсальных тем

О чем говорить с незнакомцами: топ универсальных тем

Эксперт рассказывает, как не потеряться при первом знакомстве с человеком. 123RF/legion-media.ru Если вам трудно начать разговор или вы хотите подготовиться к предстоящей встрече, вам будет полезно прочитать о некоторых беспроигрышных темах для разговора.

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