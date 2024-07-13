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Газета.ру

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Дептранс Москвы: беспилотный трамвай с первыми пассажирами запустят в сентябре

Дептранс Москвы: беспилотный трамвай с первыми пассажирами запустят в сентябре

Беспилотный трамвай с первыми пассажирами запустят в Москве в сентябре 2024 года. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

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