Дептранс Москвы: беспилотный трамвай с первыми пассажирами запустят в сентябре

Беспилотный трамвай с первыми пассажирами запустят в Москве в сентябре 2024 года. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии