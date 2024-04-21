Вылечился? Лера Кудрявцева вернулась к мужу-алкоголику

Ранее телеведущая заявляла, что рассталась с Игорем Макаровым из-за его пагубного пристрастия. Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым Соцсети52-летнюю ведущую программы «Секрет на миллион» на канале НТВ поздравляют с радостным событием: она воссоединилась с 36-летним хоккеистом Игорем Макаровым, от которого до этого ушла из-за алкоголизма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии