Вылечился? Лера Кудрявцева вернулась к мужу-алкоголику

Ранее телеведущая заявляла, что рассталась с Игорем Макаровым из-за его пагубного пристрастия. Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым Соцсети52-летнюю ведущую программы «Секрет на миллион» на канале НТВ поздравляют с радостным событием: она воссоединилась с 36-летним хоккеистом Игорем Макаровым, от которого до этого ушла из-за алкоголизма.