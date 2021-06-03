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«Начинают с политики, заканчивают «дайте денег»

«Начинают с политики, заканчивают «дайте денег»

Друзья, вы уже знаете, какие страны вошли в число недружественных нашему государству? Помню, что на начало мая в списке «отличившихся» было всего 2 страны – ну не стараются у нас из всех «делать врагов»! Второй страной в этом «торжественном» перечне была Чехия.

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Дмитрий Лысков
Не знаю насколько правда(рассказывал двоюродный брат, живший тогда в Эстонии).Эстония вышла из состава СССР!(но был договор,по которому РФ(или СССР) дотировала вылов рыбы.)И в назначенную дату звонок в МИНФИН!!! А почему к нам не поступила доплата??? Так вы же вышли из состава!?Не-ет! Мы вышли из политического договора , а из экономического не выходили...
Александр Симаков
Это очень похоже на правду, потому что и в других бывших союзных хотели жить самостоятельно, но за счёт России. В частности Грузия ещё долго требовала от России дешёвый газ, потому что "они так привыкли жить".
Борис Петрович Ивлев
В.Путин и его компания - щедрая душа, конечно за счет граждан России.
Александр Симаков
В соцсетях о благе народа, как правило , заботятся или боты подпиндосные или либероиды безмозглые. Ты из каких будешь?
Борис Петрович Ивлев
Я из нормальных и высказываю свое мнение. Я не имею таких возможностей, чтобы заботиться о благе народа, этим должна заниматься власть, вместо того, чтобы вместе с подельниками так называемыми социально "ответственными" бизнесменами ворами приватизаторами народного достояния в рамках "частно-государственного партнерства" используя властный ресурс грабить Россию, обирать граждан и обогащаться.Что касается либерастов и подпиндосников, так они именно в окружении власти, да и в ней самой, вот поэтому власть так благосклонно к ним и себе самой относится.
виктор матвеев
А некоторые вообще из провластных холуев
кормчий
Это относится и к странам бывшего западного соцлагеря .
Анатолий Селиванов
странно в Списке было чуть ли не десяток этих враждебных стран - а осталось только 2-а. или опять чьи-то бизнес интересы Государству помешали?????
Александр Симаков
Список из десятка недружественных стран - неофициальный, составленный на основе мнений политологов и экспертов, и опубликованный на телеканале Россия-1. В официальном же списке недружественных стран России, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации 13 мая 2021 года №1230-р. всего два государства - США и Чехия.
Николай Викторович Карташев
Обиженные!Вставайте в очередь,Россия всем вам выплатит,но только от мёртвого осла уши.
епрст епта
А почему Великобриты не в списке? Они еще раньше Штатов и чехов должны были там появиться! Да и некоторые другие "товарищи", например, Полония с прибалтийскими "тиграми"!
Александр Симаков
У России с Великобританией не было дипломатического скандала - дипломатов последнее время не высылали. Поэтому "законных оснований" для внесения в список недружественных стран нет. А для остальных недружественных действий "статьи" пока нет.
Александр 24
Как это Великобританию назвать недружественной? Там живёт и процветает множество друзей наших законодателей. Мало того - там тьма их недвижимости,детки не вылезают из Англии,обучаясь западной "демократии". Англия - это главный запасной аэродром наших жуликов - политиков,чиновников и олигархов. ( Из Англии не выдают в Россию никого,даже закоренелых преступников ). Ну,и как эту страну назвать недружественной? Куда потом бежать-то?
Андрей Павлов
"...Российская Федерация ничего никому не должна – кроме защиты интересов своего собственного народа..." Ну-ну... Вот пример защиты интересов: "...в Мошково прибыли на десяти автомобилях полсотни вооружённых азербайджанцев, которые, окружив отделение полиции, потребовали выдать им на расправу виновника убийства, грозя в противном случае расстрелять всю его семью." (https://vmestevselegche.mirtesen.ru/blog/43953681976/Tragediya-s-prodolzheniem-k-chemu-vedyot-vsesilie-etnicheskih-di?&utm_referrer=mirtesen.ru То есть вооруженные иностранцы на территории РФ угрожали полицейским (!!!) и грозили убить гражданских. Не слышно ни о посадках, ни о депортации. Да что там депортация, даже задержания не было. Ну да ничего страшного - "собственный народ" утрется. Представляю, что бы было, если бы "собственный народ" сделал то же самое.
Анатолий Лановой
Нач. отделения должен был дать приказ об открытии огня на поражение вооруженной группировки.
Альбина Колесникова
Сколько уже говорим выгонять надо из России всех этих иностранцев, а воз и ныне там кому это выгодно ? за чем они нам? прочь их надо депортировать хватит им всё прощать.
Анатолий Лановой
Наделают "черноты" - "граждан" России, и в будущем Джамшуд будет президентом России.

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