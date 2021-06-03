«Начинают с политики, заканчивают «дайте денег»

Друзья, вы уже знаете, какие страны вошли в число недружественных нашему государству? Помню, что на начало мая в списке «отличившихся» было всего 2 страны – ну не стараются у нас из всех «делать врагов»! Второй страной в этом «торжественном» перечне была Чехия.