«Начинают с политики, заканчивают «дайте денег»

Друзья, вы уже знаете, какие страны вошли в число недружественных нашему государству? Помню, что на начало мая в списке «отличившихся» было всего 2 страны – ну не стараются у нас из всех «делать врагов»! Второй страной в этом «торжественном» перечне была Чехия.
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