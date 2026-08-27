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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Не гонюсь, но если сложится». Алексей Покушевски подумывает о греческом паспорте, но не планирует играть за сборную

Форвард Алексей Покушевски не стал переходить в один из греческих клубов после отъезда из США. Игрока связывают с этой страной и слухами о возможном гражданстве.

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