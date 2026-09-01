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Регион 29

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Более 400 детей из Поморья смогут бесплатно отдохнуть на Черном море осенью

Более 400 детей из Поморья смогут бесплатно отдохнуть на Черном море осенью

В Архангельской области со 2 сентября начнется прием заявок на осеннюю смену программы «Дети Арктики».

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