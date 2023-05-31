Путин подтвердил удар по штабу ГУР. Кадыров предложил объявить военное положение

К чему приведут удары по главарям Украины РМ Владимир Путин прокомментировал (отвечая на соответствующий вопрос генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой) налёт вражеских БПЛА на Москву и Московскую область.
К чему приведут удары по главарям Украины РМ Владимир Путин прокомментировал (отвечая на соответствующий вопрос генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой) налёт вражеских БПЛА на Москву и Московскую область.
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