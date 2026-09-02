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Несекретные материалы

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«Прямой удар по западным странам»: чем Иран может ответить на новые атаки США

«Прямой удар по западным странам»: чем Иран может ответить на новые атаки США

Спустя шесть месяцев после начала зашедшего в тупик конфликта Соединённые Штаты нанесли новую серию ударов по Ирану, что спровоцировало ракетные обстрелы объектов в Иордании, Бахрейне, Кувейте и Ираке, которые Иран назвал американскими целями.

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