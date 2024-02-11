Он способен остановить работу при аварийном отключении электроснабжения.В Японии испытают ядерный реактор АЭС нового типа, способный самостоятельно остановить работу при аварийном отключении энергоснабжения.
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