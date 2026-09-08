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Пункт-А

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Зв две бронзы юную астраханку взяли в российскую сборную

Зв две бронзы юную астраханку взяли в российскую сборную

Правда, в юниорскую. В Казани прошли первенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек.

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