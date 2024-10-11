Тепло порадует Петербург в пятницу

О погоде в Северной столице 11 октября рассказал метеоролог Михаил Леус в своем телеграм-канале. "Сегодня метеорологические условия в Северной столице сформирует вытягивающийся в меридиональном направлении атмосферный фронт.
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