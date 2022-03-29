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Осака о том, что Циципас предложил ввести пятисетовый формат на женских ТБШ: «Он хочет девять сетов играть? А то если он продлевает мои матчи, я продлю его»

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака прокомментировала то, что Стефанос Циципас допустил введение пятисетового формата на женских ТБШ.

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