Как сыновья Елены Малышевой сбежали в США и почему у российской телеведущей огромный дворец в Нью-Йорке

15 января 2022 454K прочитали Популярная российская телеведущая, врач-терапевт и доктор медицинских наук Елена Васильевна Малышева известна не только своим участием в телепрограмме Первого канала “Жить здорово!”, где она даёт неоднозначные рекомендации и пропагандирует самолечение, но и своими сыновьями, которые как истинные патриоты своей Родины живут и работают в Соединённых Штатах Америки.