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ФАС просят проверить завышенные цены на цветы к 8 Марта

ФАС просят проверить завышенные цены на цветы к 8 Марта

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) просят проверить цены на цветы к 8 Марта. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил соответствующее обращение руководителю ведомства Максиму Шаскольскому.

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