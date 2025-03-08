ФАС просят проверить завышенные цены на цветы к 8 Марта

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) просят проверить цены на цветы к 8 Марта. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил соответствующее обращение руководителю ведомства Максиму Шаскольскому.
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