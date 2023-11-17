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  • Галина
    Полностью с Вами согласнаАвдеевский фронт....
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Следующий год станет годом принуждения Украины к реальности – член союза психотерапевтов 

Следующий год станет годом принуждения Украины к реальности – член союза психотерапевтов 

Следующий год станет для Украины годом принуждения к реальности. Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил украинский психолог, член Украинского союза психотерапевтов Всеволод Зеленин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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