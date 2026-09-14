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Количество выходных дней в России в 2027 году стало известно

Количество выходных дней в России в 2027 году стало известно

В 2027 году в России будет 118 выходных и праздничных дней, что на один день больше, чем в 2026 году.

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