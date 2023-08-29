«Канадцы даже не знают, где Украина находится! Там толком нет этой пропаганды. Люди зациклены на себе, в стране сейчас непросто». Герман Титов о политике

– Канадцы, в отличие от европейцев, все еще соглашаются приезжать в Россию. У вас, как долго прожившего в Канаде человека, есть понимание почему? – Что канадцы, что американцы даже не знают, где Украина находится! Там толком нет этой пропаганды.