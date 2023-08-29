Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    надо было мужика целоватьRFEF подаст иск о...
  • vik mysak
    Если бы он поцеловал в губы футболиста, всё было бы замечательно и вызвало бы всеобщее одобрений! А так, да!Вице-премьер Испа...
  • Вагиф Кадыров
    Поцеловал, это смотря в какие губы🤣Премьер-министр И...

«Канадцы даже не знают, где Украина находится! Там толком нет этой пропаганды. Люди зациклены на себе, в стране сейчас непросто». Герман Титов о политике

– Канадцы, в отличие от европейцев, все еще соглашаются приезжать в Россию. У вас, как долго прожившего в Канаде человека, есть понимание почему? – Что канадцы, что американцы даже не знают, где Украина находится! Там толком нет этой пропаганды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх