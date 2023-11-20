В Приморском крае полицейские и общественники провели акцию «Белая трость»

В Приморском крае сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Кавалеровский» совместно с членами Общественного совета при территориальном органе внутренних дел и воспитанниками детского сада № 22 провели акцию «Белая трость».
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