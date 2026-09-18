В Калуге водитель погиб после столкновения автомобиля с опорой ЛЭП

ДТП со смертельным исходом произошло 17 сентября на Грабцевском проезде в Калуге. По предварительным данным Госавтоинспекции, около 15 часов в четверг 65-летний водитель автомобиля SsangYong не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору линии электропередач.