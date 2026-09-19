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Компоненты F-35, отправленные из Австралии на ремонт в США, оказались в Китае

Компоненты F-35, отправленные из Австралии на ремонт в США, оказались в Китае

Партия компонентов для истребителя F-35, которую отправили из Австралии в США на ремонт, летом была перенаправлена в Гонконг, сообщило Politico со ссылкой на трёх собеседников, знакомых с ситуацией.

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