Экс-глава Пентагона допустил, что через год Запад сократит поддержку Киева

Через год вокруг конфликта на Украине может сложиться ситуация, когда страны Европы усилят давление на киевский режим с целью заставить его вести переговоры, заявил экс-министр обороны США Роберт Гейтс, 1 февраля сообщает газета The Washington Post.
Через год вокруг конфликта на Украине может сложиться ситуация, когда страны Европы усилят давление на киевский режим с целью заставить его вести переговоры, заявил экс-министр обороны США Роберт Гейтс, 1 февраля сообщает газета The Washington Post.
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