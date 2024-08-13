Новое исследование: почти 50% мужчин не пойдут на свидание с девушкой, увеличившей губы

Оказывается, многим мужчинам не нравятся бьюти-тренды последних лет. фото: MidjourneyСервис знакомств «Мамба» провел исследование, чтобы выяснить, как мужчины и женщины в России относятся к пластическим операциям, татуировкам и бьюти-процедурам, которые делают их половинки.