Новое исследование: почти 50% мужчин не пойдут на свидание с девушкой, увеличившей губы

Оказывается, многим мужчинам не нравятся бьюти-тренды последних лет. фото: MidjourneyСервис знакомств «Мамба» провел исследование, чтобы выяснить, как мужчины и женщины в России относятся к пластическим операциям, татуировкам и бьюти-процедурам, которые делают их половинки.
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