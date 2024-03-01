⚡️⚡️В Крыму задержали двоих граждан, завербованных спецслужбами Киева для совершения терактов Об этом сообщает ФСБ.
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⚡️⚡️В Крыму задержали двоих граждан, завербованных спецслужбами Киева для совершения терактов Об этом сообщает ФСБ.