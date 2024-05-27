США и Китай инициативой о саммите нанесли по Зеленскому двойной удар

Bloomberg: Главная дипломатическая попытка Зеленского заручиться более широкой глобальной поддержкой против России потерпела двойное поражение Мирная инициатива Бразилии и Китая по украинскому конфликту на фоне отказа президента США Джо Байдена посетить саммит в Швейцарии стали двойным ударом для президента Владимира Зеленского.
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