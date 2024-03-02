Responsible Statecraft: Понесённые Украиной потери США и их союзники считают блестящим деловым решением

Украинский конфликт хотя и обсуждают в явно нравоучительном контексте, но при обсуждении происходящей резни наиболее восторженные западные сторонники могут показаться удивительно циничными, пишет американское издание Responsible Statecraft.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии