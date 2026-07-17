Как Албания отняла у СССР четыре подводные лодки

В истории холодной войны хватает сюжетов, где сверхдержавы теряли влияние, базы и союзников. Но случай, когда крошечная балканская страна с населением меньше, чем у одной Москвы, в открытую конфисковала у Советского Союза боевые подводные лодки — и ей за это ничего не было, — уникален.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии