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Русская Семёрка

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Как Албания отняла у СССР четыре подводные лодки

В истории холодной войны хватает сюжетов, где сверхдержавы теряли влияние, базы и союзников. Но случай, когда крошечная балканская страна с населением меньше, чем у одной Москвы, в открытую конфисковала у Советского Союза боевые подводные лодки — и ей за это ничего не было, — уникален.

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