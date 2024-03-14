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Во Франции признали, что Путин сумел унизить Макрона и Зеленского одной фразой

Во Франции признали, что Путин сумел унизить Макрона и Зеленского одной фразой

Christophe Ena/Pool via REUTERS Президент России Владимир Путин одной лишь фразой сумел унизить президента Франции Эммануэля Макрона и главу киевского режима Владимира Зеленского в своем интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

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Комментарии
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Алексей Пассар
Нюхач и пидор - два придурка
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17 час.
НН
Надежда Никитина
ВВП не унизил, а назвал их теми, кем они являются на самом деле. Так, что же обижаться? Вы такие и есть.
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16 час.
ИП
Игорь Петров
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8 час.

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