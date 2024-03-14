Во Франции признали, что Путин сумел унизить Макрона и Зеленского одной фразой

Christophe Ena/Pool via REUTERS Президент России Владимир Путин одной лишь фразой сумел унизить президента Франции Эммануэля Макрона и главу киевского режима Владимира Зеленского в своем интервью журналисту Дмитрию Киселеву.
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