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Суд отказался закрыть процесс по делу совладельца "Торпедо" Соболева

Суд отказался закрыть процесс по делу совладельца "Торпедо" Соболева

Симоновский районный суд Москвы отклонил два ходатайства, поданных защитой совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, передает «Матч ТВ».

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