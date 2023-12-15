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Закон, порядок, государство

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"С нами Бог" и "Урагшаа": как отреагировали на президентский онлайн ДВ-губернаторы

"С нами Бог" и "Урагшаа": как отреагировали на президентский онлайн ДВ-губернаторы

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным длилась четыре часа. Наверно, справедливо будет сказать, что одними из самых внимательных ее зрителей стали губернаторы, для которых прозвучавшие тезисы носили не столько информативный, сколько императивный характер.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Ну как не вспомнить Крылова  : &quot;Кукушка хвалит петуха за то что хвалит он хвалит кукушку&quot;? И не только ДВ-губернаторы забились в экстазе от лицезрения нашего Президента.  Вся Единая Вертикаль Власти просто впала в оргазм от сопричастности к деяниям Президента... А между тем, очередное выступление Путина ЕЩЕ РАЗ доказала, что Единая Вертикаль работать НЕ МОЖЕТ без волшебных пинков от Президента. Все, что раньше не делалось годами ввиду &quot;серьезных&quot; проблем с финансированием в регионах, с организационными проблемами - сразу &quot;волшебно&quot; решается ( находятся и деньги и организация) . Стоит лишь Президенту нахмурить брови дать  очередное &quot;поручение&quot;. Это и есть суть РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ, которое Президент использует для того чтобы показать народу - &quot;Без него ничего не делается и он, президент, - Гарант того, что хоть что-то делается...&quot;  А без него - ПОЛНЫЙ ТРЫНДЕЦ....
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9 час.

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