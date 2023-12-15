"С нами Бог" и "Урагшаа": как отреагировали на президентский онлайн ДВ-губернаторы

ЮВ

Юрий Во

Ну как не вспомнить Крылова : "Кукушка хвалит петуха за то что хвалит он хвалит кукушку"? И не только ДВ-губернаторы забились в экстазе от лицезрения нашего Президента. Вся Единая Вертикаль Власти просто впала в оргазм от сопричастности к деяниям Президента... А между тем, очередное выступление Путина ЕЩЕ РАЗ доказала, что Единая Вертикаль работать НЕ МОЖЕТ без волшебных пинков от Президента. Все, что раньше не делалось годами ввиду "серьезных" проблем с финансированием в регионах, с организационными проблемами - сразу "волшебно" решается ( находятся и деньги и организация) . Стоит лишь Президенту нахмурить брови дать очередное "поручение". Это и есть суть РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ, которое Президент использует для того чтобы показать народу - "Без него ничего не делается и он, президент, - Гарант того, что хоть что-то делается..." А без него - ПОЛНЫЙ ТРЫНДЕЦ....