Прямая линия с президентом Владимиром Путиным длилась четыре часа. Наверно, справедливо будет сказать, что одними из самых внимательных ее зрителей стали губернаторы, для которых прозвучавшие тезисы носили не столько информативный, сколько императивный характер.
"С нами Бог" и "Урагшаа": как отреагировали на президентский онлайн ДВ-губернаторы
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ЮВ
Юрий Во
Ну как не вспомнить Крылова : "Кукушка хвалит петуха за то что хвалит он хвалит кукушку"? И не только ДВ-губернаторы забились в экстазе от лицезрения нашего Президента. Вся Единая Вертикаль Власти просто впала в оргазм от сопричастности к деяниям Президента... А между тем, очередное выступление Путина ЕЩЕ РАЗ доказала, что Единая Вертикаль работать НЕ МОЖЕТ без волшебных пинков от Президента. Все, что раньше не делалось годами ввиду "серьезных" проблем с финансированием в регионах, с организационными проблемами - сразу "волшебно" решается ( находятся и деньги и организация) . Стоит лишь Президенту нахмурить брови дать очередное "поручение". Это и есть суть РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ, которое Президент использует для того чтобы показать народу - "Без него ничего не делается и он, президент, - Гарант того, что хоть что-то делается..." А без него - ПОЛНЫЙ ТРЫНДЕЦ....
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9 час.
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