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Руководителя структуры Минстроя задержали в Челябинске за фиктивное строительство детсада

Руководителя структуры Минстроя задержали в Челябинске за фиктивное строительство детсада

ЧЕЛЯБИНСК, 6 октября, ФедералПресс. В Челябинске задержали руководителя подведомственного Минстрою ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Ильдуса Ахметова.

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