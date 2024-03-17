Международных экспертов поразило количество высоких технологий на выборах в РФ

Международные наблюдатели констатируют факты отсутствия нарушений в ходе выборов президента России. Более того, эксперты, включая тех, кто приехал из недружественных стран, были удивлены тем, насколько эффективно на избирательных участках применяются современные высокие технологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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