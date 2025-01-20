Baza: в Нижнем Новгороде курьер помог обнаружить нарколабораторию

В Нижнем Новгороде курьер едва не доставил получателю наркотики. Об этом сообщает Baza. По данным Telegram-канала, 19-летний молодой человек забрал посылку у человека на Пролетарской улице и направился к получателю, но в какой-то момент из отправления вывалился сверток.