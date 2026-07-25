AMD и Anthropic создают ИИ-инфраструктуру на 2 ГВт и готовят инвестиции до $5 млрд

Разработчик Claude развернёт ускорители AMD Instinct MI450 в системах Helios с первой мощностью 1 ГВт уже в 2027 годуAMD и Anthropic 22 июля 2026 года объявили о стратегическом соглашении по созданию инфраструктуры для искусственного интеллекта.
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