iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

AMD и Anthropic создают ИИ-инфраструктуру на 2 ГВт и готовят инвестиции до $5 млрд

AMD и Anthropic создают ИИ-инфраструктуру на 2 ГВт и готовят инвестиции до $5 млрд

Разработчик Claude развернёт ускорители AMD Instinct MI450 в системах Helios с первой мощностью 1 ГВт уже в 2027 годуAMD и Anthropic 22 июля 2026 года объявили о стратегическом соглашении по созданию инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии