Кадыров ответил тем, кто распространяет слухи о его болезни

Глава Чечни Рамзанов Кадыров заявил, что он абсолютно здоров, развеяв слухи о болезни. К тому же он сообщил, что переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, однако подробности диалога он не может раскрыть.
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